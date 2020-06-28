28.06.2020, 20:45

ФОТО | Смотрите, где и как строятся магазины Lidl

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EST
Rannamõisa tee 12a
Galerii: 26 pilti
Rannamõisa tee 12a Foto: Henri-Kristian Kirsip

Lidl быстро строит свои магазины. Точную дату открытия немецкая сеть супермаркетов еще не называла, известно только то, что несколько магазинов откроют одновременно.

Сейчас на портале по трудоустройству активны три объявления, фирма ищет, например, специалиста по персоналу и бухгалтера.

Смотрите в галерее, как идет строительство магазинов в Таллинне. Также на карте ниже видно, где строят магазины в Эстонии. Поскольку Lidl не хочет открыто говорить, где и сколько магазинов строят в Эстонии, карта может быть не окончательной.

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