ФОТО: Скульптура Джеффа Кунса ”Кролик” продана за 91 миллион долларов

Скульптуру купил арт-дилер Роберт Мнучин, отец министра финансов США Стивена Мнучина; дилер заявил, что действовал от имени клиента, имя которого не называется.

Скульптура ”Кролик” высотой около метра была создана из нержавеющей стали в 1986 году.

Первые несколько лет она выставлялась в нью-йоркских галереях, а в 1992 году работу купил медиамагнат Сэмюэл Ирвинг Ньюхаус-младший. Он заплатил за ”Кролика” около миллиона долларов.