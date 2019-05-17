ФОТО: Скульптура Джеффа Кунса ”Кролик” продана за 91 миллион долларов

15 мая на аукционе Christieʼs в Нью-Йорке была продана скульптура ”Кролик” американского художника Джеффа Кунса. Цена лота составила 91 075 000 долларов — это новый аукционный рекорд для работы ныне живущего художника, сообщает "Медуза".
Скульптуру купил арт-дилер Роберт Мнучин, отец министра финансов США Стивена Мнучина; дилер заявил, что действовал от имени клиента, имя которого не называется.
Скульптура ”Кролик” высотой около метра была создана из нержавеющей стали в 1986 году.
Первые несколько лет она выставлялась в нью-йоркских галереях, а в 1992 году работу купил медиамагнат Сэмюэл Ирвинг Ньюхаус-младший. Он заплатил за ”Кролика” около миллиона долларов.