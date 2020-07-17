17.07.2020, 20:10

ФОТО | Сколько сейчас стоят эстонские дары природы на рынке? Клубника дорожает, картофель дешевеет

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Hinnad Balti jaama turul ja Keskturul 17.07.2020
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Hinnad Balti jaama turul ja Keskturul 17.07.2020 Foto: Karl-Eerik Pink

Портал kasulik.ee подготовил очередной обзор цен эстонских фруктов и овощей на таллиннских рынках.

По всей видимости, у клубники пик сезона пройден, на рынках она снова стала дорожать. Если на Центральном рынке еще можно найти клубнику ниже пяти евро за килограмм, то на рынке Балтийского вокзала уже вряд ли.

Хорошая новость: на рынке появились эстонские крыжовник, черника, черная смородина, горох и много чего другого вкусного и полезного.

Подешевел отечественный картофель, килограмм которого можно взять на Центральном рынке ниже двух евро за кг.

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