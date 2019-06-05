ФОТО: "Сколько людей они таким образом обманули?" Клиент Maxima жалуется на постоянную разницу в цене

Читатель пишет, что в воскресенье покупал в магазине Maxima, что находится на улице Юмера в Ласнамяэ, банку Coca-Cola, и на кассе оказалось, что цена товара не соответсвует ценнику.

"За день до этого мой ребенок хотел купить тот же товар, цена не соответствовала так же. Вопрос — сколько людей они таким образом обманули? В информации мне в грубой форме дали понять, что никто в этом не виноват, и если мне что-то не нравится, то я вообще могу к ним не приходить", — возмущается читатель и добавляет, что подобная разница в цене была замечена им в данном магазине и ранее.

"И по поводу алкоголя, который должен быть убран по закону с первого июня — наверное, их это не касается…" — добавил он.

Директор по обслуживанию Maxima Eesti Владислава Грюнталь подчеркивает, что в магазинах торговой сети каждую неделю меняются тысячи цен, в результате чего могут произойти человеческие ошибки при создании и установке ценников. По ее словам, торговая сеть прилагает все усилия, чтобы лучше проверять соответствие ценников действительности.

"Если же возникает разница в ценах, то в нашем магазине есть два обычая: на кассе для покупателя действует цена из зала, и при выявлении разницы в ценах покупателю ее компенсируют", — сообщает директор по обслуживанию.