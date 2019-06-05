05.06.2019, 07:33

ФОТО: "Сколько людей они таким образом обманули?" Клиент Maxima жалуется на постоянную разницу в цене

 (90)
Maxima: на кассе для покупателя действует цена из зала
Андрей Данило
Андрей Данило
Редактор
EST 252
ФОТО: "Сколько людей они таким образом обманули?" Клиент Maxima жалуется на постоянную разницу в цене
Delfi lugeja

Читатель Delfi недоволен обслуживанием в ласнамяэском магазине Maxima. По его словам, там цены в зале уже не первый раз отличаются от цен на кассе, а в торговом зале не убран алкоголь, согласно требованию закона.

Читатель пишет, что в воскресенье покупал в магазине Maxima, что находится на улице Юмера в Ласнамяэ, банку Coca-Cola, и на кассе оказалось, что цена товара не соответсвует ценнику.

"За день до этого мой ребенок хотел купить тот же товар, цена не соответствовала так же. Вопрос — сколько людей они таким образом обманули? В информации мне в грубой форме дали понять, что никто в этом не виноват, и если мне что-то не нравится, то я вообще могу к ним не приходить", — возмущается читатель и добавляет, что подобная разница в цене была замечена им в данном магазине и ранее.

"И по поводу алкоголя, который должен быть убран по закону с первого июня — наверное, их это не касается…" — добавил он.

Директор по обслуживанию Maxima Eesti Владислава Грюнталь подчеркивает, что в магазинах торговой сети каждую неделю меняются тысячи цен, в результате чего могут произойти человеческие ошибки при создании и установке ценников. По ее словам, торговая сеть прилагает все усилия, чтобы лучше проверять соответствие ценников действительности.

"Если же возникает разница в ценах, то в нашем магазине есть два обычая: на кассе для покупателя действует цена из зала, и при выявлении разницы в ценах покупателю ее компенсируют", — сообщает директор по обслуживанию.

Она просит покупателей относиться с пониманием к подобным ситуациям, и советует в таких случаях обратиться с чеком либо в инфопункт, либо к главному кассиру или старшему по смене. Если же разница в цене обнаруживается уже дома, то можно прислать номер чека и банковского счета на адрес klienditugi@maxima.ee, чтобы получить компенсацию.

"Могу с радостью добавить, что клиенту, который обратился с этой информацией в клиентскую поддержку, вернули переплаченную сумму", — добавила Грюнталь.

Что касается алкогольной продукции, по словам директора по обслуживанию, то оа была выставлена отдельно в соответсвии с требованиями, но во время перестановки временно остался неубранным холодильник с пивом, который к данному моменту был передвинут на правильное место и скрыт за специальной ширмой.

"Мы всем коллективом еще раз благодарим клиента за обратную связь, и я призываю делать нам предложения для улучшения организации работы. подобная обратная связь помогает нам вместе улучшить ежедневную работу и решить всевозможные сложные моменты в работе с клиентами", — говорит Грюнтал.

Читайте также:
Читайте также: