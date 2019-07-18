18.07.2019, 12:10
ФОТО | Скандал с эстонской клубникой: министр и чиновники нагрянули на рынок Балтийского вокзала с проверкой(15)
Сегодня утром министр сельской жизни Март Ярвик, генеральные директора Ветеринарно-пишевого департамента и Департамента сельского хозяйства вместе с инспекторами неожиданно нагрянули с рейдом на рынок Балтийского вокзала, пишет Maaleht.
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