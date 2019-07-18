ФОТО | Скандал с эстонской клубникой: министр и чиновники нагрянули на рынок Балтийского вокзала с проверкой

Издание отмечает, что некоторые продавцы, как только узнали о рейде, убрали с прилавков таблички о том, что продают именно эстонскую клубнику.



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В ходе проверки особых нарушений выявлено не было, однако министр сказал, что поскольку на место прибыло большое количество журналистов и операторов с камерами, то ”подозрительные продавцы, скорее всего, успели скрыться”.