ФОТО | "Ситуация дебильная". Скидки в 50% заставили покупателей наплевать на правила режима ЧС

В социальных сетях начали распространятся фотографии из тартуского магазина Sportland: люди толкутся в магазине, о расстоянии в два метра никто и не вспомнил.

Пожелавшая остаться анонимной сотрудника магазина была крайне раздражена: "Как может уважающее себя предприятие так себя вести? Эта Ситуация дебильная". Она также рассказала, что масок для лица и других защитных средств продавцам не выдали.

По словам руководителя Sportand Аре Алтрая, их целью не было, чтобы люди ринулись в магазины. Он отметил, что подобное произошло и когда пошли слухи о запрете на продажу алкоголя.

"Понимаем, что все вышло очень глупо, и мы на это отреагировали. Мы не ждали так много людей в магазины, кампания была предназначена в первую очередь как онлайн-кампания. Нашей целью не было распространять вирус", — оправдывается Алтрая.

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!