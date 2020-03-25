ФОТО | "Ситуация дебильная". Скидки в 50% заставили покупателей наплевать на правила режима ЧС

Пару часов назад Sportland сообщил, что до конца недели продает товар в онлайн-магазине и в обычных магазинах вполцены. От таких новостей некоторые эстоноземельцы напрочь забыли об установленном правительством режиме чрезвычайного положения и ринулись в торговый центр Lõunakeskus в Тарту.
В социальных сетях начали распространяться фотографии из тартуского магазина Sportland: люди толкутся в магазине, о расстоянии в два метра никто и не вспомнил.
Пожелавшая остаться анонимной сотрудника магазина была крайне раздражена: "Как может уважающее себя предприятие так себя вести? Эта cитуация дебильная". Она также рассказала, что масок для лица и других защитных средств продавцам не выдали.
По словам руководителя Sportand Аре Алтрая, их целью не было, чтобы люди ринулись в магазины. Он отметил, что подобное произошло и когда пошли слухи о запрете на продажу алкоголя.
"Понимаем, что все вышло очень глупо, и мы на это отреагировали. Мы не ждали так много людей в магазины, кампания была предназначена в первую очередь как онлайн-кампания. Нашей целью не было распространять вирус", — оправдывается Алтрая.
Полиция сообщила Delfi, что в среду вечером поступило несколько сообщений от взволнованных граждан из разных мест в Эстонии касательно того, что неожиданные скидки в Sportland привели в магазины большое количество народа, и там не соблюдали безопасную дистанцию.
В итоге полицейские посетили несколько магазинов, чтобы оценить ситуацию, а также объяснить новые правила продавцам и покупателям. Полиция также связалась с представителем Sportland, чтобы получить разъяснения. Он сообщил, что такую ситуацию магазин не предвидел, и поэтому магазины закрылись, чтобы избежать дальнейшего скопления народа в них.
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Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Важные телефонные номера:
1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
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