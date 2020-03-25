ФОТО | "Ситуация дебильная". Скидки в 50% заставили покупателей наплевать на правила режима ЧС

В социальных сетях начали распространяться фотографии из тартуского магазина Sportland: люди толкутся в магазине, о расстоянии в два метра никто и не вспомнил.

Пожелавшая остаться анонимной сотрудника магазина была крайне раздражена: "Как может уважающее себя предприятие так себя вести? Эта cитуация дебильная". Она также рассказала, что масок для лица и других защитных средств продавцам не выдали.

По словам руководителя Sportand Аре Алтрая, их целью не было, чтобы люди ринулись в магазины. Он отметил, что подобное произошло и когда пошли слухи о запрете на продажу алкоголя.

"Понимаем, что все вышло очень глупо, и мы на это отреагировали. Мы не ждали так много людей в магазины, кампания была предназначена в первую очередь как онлайн-кампания. Нашей целью не было распространять вирус", — оправдывается Алтрая.

Полиция сообщила Delfi, что в среду вечером поступило несколько сообщений от взволнованных граждан из разных мест в Эстонии касательно того, что неожиданные скидки в Sportland привели в магазины большое количество народа, и там не соблюдали безопасную дистанцию.

В итоге полицейские посетили несколько магазинов, чтобы оценить ситуацию, а также объяснить новые правила продавцам и покупателям. Полиция также связалась с представителем Sportland, чтобы получить разъяснения. Он сообщил, что такую ситуацию магазин не предвидел, и поэтому магазины закрылись, чтобы избежать дальнейшего скопления народа в них.

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