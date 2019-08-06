ФОТО | Сирет Котка-Репински продает сделанную с любовью квартиру в Йыхви. Здесь они жили с мужем и растили сына

Котка-Репински подтвердила журналу Kroonika, что она продает квартиру в Йыхви. В 2017 году на имя Сирет была приобретена жилплощадь — 3 комнатная квартира (62 кв.м.)
Также ей принадлежит квартира в Таллинне.
В объявлении написано, что жилище было сделано с любовью. Там приятная атмосфера, а мебель и детали интерьера подобраны для создания максимального комфорта в доме.
Еще указано, что некоторая мебель была заказана за границей.
Прошлым летом Репинские показывали журналу Kroonika свои имения. Смотрите галерею.
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