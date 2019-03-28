ФОТО: Северным соседям отправили свежую дозу эстонского дизайна. В Хельсинки открылся поп-ап магазин Tallinn Design House

В поп-ап магазине представлены 13 эстонских брендов женской и мужской одежды, украшений и аксессуаров: Amanjeda Sport Couture, Alpaka, Bold Tuesday, Castlebird & Rose, DeMoog Design House, Ellen Richard, Eve Hanson, Lummus, MyaMoon, Piret Loog, Pohjanheimo, Seasoned Traveler Parka, Soma.

Поп-ап магазин Tallinn Design House находится на втором этаже Kämp Galleria по адресу Pohjoisesplanadi, 33 и проработает два месяца — с 28 марта по 28 апреля 2019 года.