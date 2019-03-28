28.03.2019, 18:39

ФОТО: Северным соседям отправили свежую дозу эстонского дизайна. В Хельсинки открылся поп-ап магазин Tallinn Design House

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Tallinn Design House pop-up Helsinkis
Tallinn Design House pop-up HelsinkisFoto: Tallinna Loomeinkubaator, Tallinn Design House

Таллиннский творческий инкубатор и Tallinn Design House открыли в торговом центре Kämp Galleria в центре Хельсинки свежий поп-ап магазин эстонского дизайна. Творчество наших дизайнеров будет радовать жителей Финляндии в течение двух месяцев.

В поп-ап магазине представлены 13 эстонских брендов женской и мужской одежды, украшений и аксессуаров: Amanjeda Sport Couture, Alpaka, Bold Tuesday, Castlebird & Rose, DeMoog Design House, Ellen Richard, Eve Hanson, Lummus, MyaMoon, Piret Loog, Pohjanheimo, Seasoned Traveler Parka, Soma.

Поп-ап магазин Tallinn Design House находится на втором этаже Kämp Galleria по адресу Pohjoisesplanadi, 33 и проработает два месяца — с 28 марта по 28 апреля 2019 года.

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