07.12.2019, 12:50

ФОТО | "Сэкономьте время"! Банк предлагает клиенту заказать регулярный платеж для оплаты штрафов


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Väärteoprotokoll
VäärteoprotokollFoto: Andres Putting

Читатель Delfi Kasulik прислал забавный снимок экрана со страницы интернет-банка Swedbank, где система посоветовала ему заказать регулярный платеж, когда он оплачивал штраф.

Превысивший скорость на дороге клиент Swedbank отправился в интернет-банк, чтобы оплатить Министретсву финансов выписанный ему штраф.

Однако система Swedpank, желая быть полезной, посоветовала клиенту заказать регулярный платеж в министерство, чтобы "сэкономить время".

Возможно, серийным нарушителям ПДД действительно стоит прислушаться к совету банка.

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