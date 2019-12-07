07.12.2019, 12:50
ФОТО | "Сэкономьте время"! Банк предлагает клиенту заказать регулярный платеж для оплаты штрафов
Читатель Delfi Kasulik прислал забавный снимок экрана со страницы интернет-банка Swedbank, где система посоветовала ему заказать регулярный платеж, когда он оплачивал штраф.
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