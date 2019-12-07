ФОТО | "Сэкономьте время"! Банк предлагает клиенту заказать регулярный платеж для оплаты штрафов

Превысивший скорость на дороге клиент Swedbank отправился в интернет-банк, чтобы оплатить Министретсву финансов выписанный ему штраф.

Однако система Swedpank, желая быть полезной, посоветовала клиенту заказать регулярный платеж в министерство, чтобы "сэкономить время".

Возможно, серийным нарушителям ПДД действительно стоит прислушаться к совету банка.

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