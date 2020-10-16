ФОТО | "Сейчас не 90-е. Это тогда можно было так делать”. Вокруг строительного объекта в Пирита бушуют страсти

Застройщик получил разрешение на возведение конкретного здания, а на самом деле строится другое, не соответствующее детальной планировке.

Детальная планировка недвижимости по адресу Меривялья теэ, 33 (где до недавнего времени находилась парковка) была утверждена уже в 2013 году. На земле разрешается попросить коммерческое здание с двумя наземными и одним подземным этажом. Его высота не должна превышать 11 метров.

Зимой застройщики сообщили, что намерены построить здание, которое будет обслуживать многочисленных отдыхающих района. На первом этаже должен расположиться ресторан. Поскольку до этого на земле располагалась парковка, то должна была она иметься и в новом здании: часть парковочных мест публичного пользования должны расположится там же, где и располагались, и еще 108 мест — на земле, принадлежащей застройщику.

В январе в интервью ERR 30 один из застройщиков Тыну Кыухкна сказал, что, хотя планировкой предусмотрено наличие цокольного этажа для парковочных мест, было решено его не строить. По словам Кыухкна, строительство подземного этажа не оправдано , да и затруднительно, поскольку речь идет о прибрежной территории.

Когда в августе началось строительство, стало ясно, что Кыухкна не шутил.

Tiit Blaat

”У меня возник вопрос, соответствует ли строительство детальной планировке, — говорит старейшина Пирита Тынис Лийнат. — Они сказали, что да, они переделали. Я спросил, как это возможно, на что они ответили, что разрешение на строительство у них имеется. И оно действительно имелось, но согласно предыдущему проекту”.

Tiit Blaat

По его словам, основными объектами первой планировки были подземная парковка и частная больница площадью 4000 м2. Сейчас похоже, что строительство больницы тоже под вопросом. Стоит отметить, что сама детальная планировка вызвала недовольство местных.

"Сейчас не 90-е. Это тогда можно было так делать. Но сегодня местные самоуправления могут следить за процессом”, — говорит Лийнат.

К настоящему моменту управа остановила строительство. По словам старейшины, у застройщика два варианта: либо следовать действующей детальной планировке, либо начать процесс заново, на что может уйти от 3 до 4 лет.