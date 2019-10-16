ФОТО | Самокаты в прошлом, на Таллинн обрушилась новая напасть!

Представители CityBee еще не ответили на запрос Delfi, но, по всей видимости, мы имеем дело с новой услугой по аренде автомобилей. Фирма такую же услугу предлагает в Латвии и Литве.

В этих двух странах для краткосрочной аренды требуется лишь телефонное приложение. Цена формируется из двух составляющих: километраж и временной тариф. В Литве каждый километр стоит 15 центов, столько же стоит и каждая минута. Часовой тариф - 4,90. Какие цены будут действовать в Эстонии пока не сообщается.

Часть автомобилей уже распределено по Таллинну, но большая часть еще стоит у центра обслуживания Autospirit на Эхитаяте теэ. Там кипит работа, на фотографиях видно, как сотрудники устанавливают на машины номера.

По данным портала Kasulik на улицы Таллинна выйдут 135 автомобилей Fiat 500.