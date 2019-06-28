ФОТО | Самое время для варенья: посмотрите где самые лучшие цены!

Дешевле всего сейчас клубника на рынке у Балтийского вокзала (1.80), ягода, конечно, мелковата, но для варенья отлично пойдет. За последнюю декаду цены на клубнику заметно снизились, и больше четырех евро за килограмм запрашивают лишь единицы.

На рынках можно найти и эстонские овощи — помидоры, кабачки, свеклу, редиску и огурцы. Самые дешевые короткие огурцы в продаже на Центральном рынке (1.90), на рынке у Балтийского вокзала придется заплатить на евро больше.

Цена на лисички тоже немного упала, они стоят в районе 30 евро за килограмм. В продаже появилась также эстонская земляника (по цене 35 евро).

Ниже в таблице приведены цены еще на ряд свежих овощей и фруктов.