28.06.2019, 08:50

ФОТО | Самое время для варенья: посмотрите где самые лучшие цены!

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rus.delfi.ee
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Saaduste hinnad turul Foto: Margus Pahv

Таллиннские рынки полны эстонской клубники, сейчас лучшее время покупать ягоды для варенья — местами клубнику можно купить по цене ниже двух евро за кило. Подешевели также отечественные огурцы, горох и картофель.

Дешевле всего сейчас клубника на рынке у Балтийского вокзала (1.80), ягода, конечно, мелковата, но для варенья отлично пойдет. За последнюю декаду цены на клубнику заметно снизились, и больше четырех евро за килограмм запрашивают лишь единицы.

На рынках можно найти и эстонские овощи — помидоры, кабачки, свеклу, редиску и огурцы. Самые дешевые короткие огурцы в продаже на Центральном рынке (1.90), на рынке у Балтийского вокзала придется заплатить на евро больше.

Цена на лисички тоже немного упала, они стоят в районе 30 евро за килограмм. В продаже появилась также эстонская земляника (по цене 35 евро).

Ниже в таблице приведены цены еще на ряд свежих овощей и фруктов.

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