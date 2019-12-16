ФОТО | Рыбное предприятие M.V.Wool и VTA достигли в суде договоренности по двум пунктам

Стороны на заседании, прошедшем под руководством судей Таллиннского административного суда, решили, что соответствующая договоренность будет введена постановлением о первичной правовой защите. Это предложение сделал адвокат Аллар Йыкс.

M.V.Wool представит свои предложения по формулировке завтра, и, как надеется судья Марет Халликма, соответствующее постановление выйдет тоже уже завтра.

Напомним, что 25 ноября своим предписанием VTA полностью запретил компании M.V.Wool какую-либо деятельность. На сегодняшнем заседании стороны пришли к соглашению, что рыбопромышленники могли бы продолжить посредническую деятельность, то есть закупать в Норвегии сырье, оно будет поступать на склад предприятия в упакованном виде, и оттуда в той же упаковке отправляться далее покупателям, то есть рыба не будет никоим образом соприкасаться с производством.

К тому же VTA в принципе согласился разрешить M.V.Wool продажу находящейся в таре на складе подвергнутой тепловой обработке продукции. К примеру, маринованного угря.

Замдиректора департамента Олев Калда сообщил, что предпосылкой договоренности является то, что VTA будет иметь обзор имеющегося и двигающегося товара.

Калда в суде заявил, что наличие бактерии листериоза на производстве говорит о том, что ни один продукт не может считаться безопасным, если он не находится в закрытой таре и не подвергнут тепловой обработке.