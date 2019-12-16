16.12.2019, 20:41

ФОТО | Рыбное предприятие M.V.Wool и VTA достигли в суде договоренности по двум пунктам


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ФОТО | Рыбное предприятие M.V.Wool и VTA достигли в суде договоренности по двум пунктам
Tiit Blaat

Рыбоперерабатывающая компания M.V.Wool и Ветеринарно-пищевой департамент (Veterinaar- ja toiduamet — VTA) достигли сегодня в ходе судебного заседания принципиальной договоренности, что предприятие сможет продолжить закупки рыбного сырья, а также продавать находящуюся в таре продукцию, подвергнутую тепловой обработке.

Стороны на заседании, прошедшем под руководством судей Таллиннского административного суда, решили, что соответствующая договоренность будет введена постановлением о первичной правовой защите. Это предложение сделал адвокат Аллар Йыкс.

M.V.Wool представит свои предложения по формулировке завтра, и, как надеется судья Марет Халликма, соответствующее постановление выйдет тоже уже завтра.

Напомним, что 25 ноября своим предписанием VTA полностью запретил компании M.V.Wool какую-либо деятельность. На сегодняшнем заседании стороны пришли к соглашению, что рыбопромышленники могли бы продолжить посредническую деятельность, то есть закупать в Норвегии сырье, оно будет поступать на склад предприятия в упакованном виде, и оттуда в той же упаковке отправляться далее покупателям, то есть рыба не будет никоим образом соприкасаться с производством.

К тому же VTA в принципе согласился разрешить M.V.Wool продажу находящейся в таре на складе подвергнутой тепловой обработке продукции. К примеру, маринованного угря.

Замдиректора департамента Олев Калда сообщил, что предпосылкой договоренности является то, что VTA будет иметь обзор имеющегося и двигающегося товара.

Калда в суде заявил, что наличие бактерии листериоза на производстве говорит о том, что ни один продукт не может считаться безопасным, если он не находится в закрытой таре и не подвергнут тепловой обработке.

Когда заводы M.V.Wool могли бы начать работу, говорить еще рано. Компания завершила очистку на заводе в Вихтерпалу. Анализы там дали отрицательный результат, теперь завод ждет инспекторов VTA.

Очистка производства на заводе в Харку завершится в ближайшие дни. Затем завод проверят специалисты предприятия и, если пробы окажутся негативными, пригласят инспекторов VTA.

Компания M.V.Wool сегодня подняла вопрос о возможности использовать для проверки проб независимые государственно признанные лаборатории — например, в Латвии или Финляндии. Представители департамента пообещали рассмотреть это предложение.

Суд в свою очередь призвал стороны найти внесудебное решение конфликта и дал сторонам время для достижения компромисса до 8 января.

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