03.10.2019, 13:10

ФОТО: Руководители шведского Swedbank прибыли в Таллинн на встречу с Ратасом и Хельме

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rus.delfi.ee
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Swedbanki juhtkond saabus Tallinna
Swedbanki juhtkond saabus TallinnaFoto: Andres Putting

Сегодня в Таллинн из Швеции прибыли председатель правления совета Swedbank Гёран Перссон и вступивший в октябре в должность председатель правления Swedbank Йенс Хенрикссон.


В четверг и пятницу гости встретятся с министром финансов Мартином Хельме, главой Финансовой инспекции Килваром Кесслером, главой Банка Эстонии Мадисом Мюллером и премьер-министром Юри Ратасом.

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