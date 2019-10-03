ФОТО: Руководители шведского Swedbank прибыли в Таллинн на встречу с Ратасом и Хельме

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Swedbanki juhtkond saabus Tallinna Foto: Andres Putting

Сегодня в Таллинн из Швеции прибыли председатель правления совета Swedbank Гёран Перссон и вступивший в октябре в должность председатель правления Swedbank Йенс Хенрикссон.