03.10.2019, 13:10
ФОТО: Руководители шведского Swedbank прибыли в Таллинн на встречу с Ратасом и Хельме(7)
Сегодня в Таллинн из Швеции прибыли председатель правления совета Swedbank Гёран Перссон и вступивший в октябре в должность председатель правления Swedbank Йенс Хенрикссон.
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