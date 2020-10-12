ФОТО | Романтический ужин при свечах на пивоваренном заводе! Põhjala представила интересные новинки

"Подвальная серия" (Cellar series) или же выдержанное в бочках пиво — это пиво, которое сбраживается в дубовых бочках, в которых до этого хранился коньяк, бурбон, текила, шерри, ром, портвейн и пр. Выдержанное в бочках пиво обладает сильным вкусом, высоким содержанием алкоголя и длительным сроком хранения.

Качественные подвальные серии представляют собой лучшие сорта, заключая в себе вкусовые нюансы бочек и крепкого алкоголя, что делает вкус еще более интенсивным. Пиво, которое заливается в бочки, должно быть наваристым и с высоким содержанием алкоголя (не менее 10%) — в противном случае может начать доминировать вкус ранее находящегося в бочке напитка, в результате чего может получится водянистый продукт с коньячным вкусом.

Бочка — это важный компонент для вкуса пива

В подвальной серии пива бочка является одним из компонентов, который влияет на вкус. Подходящие для пива бочки покупают еще до варки пива, поскольку ранее содержащийся в бочках алкоголь и сорт пива должны сочетаться между собой.

Бочка для брожения пива должна быть в очень хорошем состоянии — для пива состояние бочки важнее, нежели для крепкого алкоголя. Общение с поставщиком бочек очень плотное, потому что изготовление пива должно начинаться по времени. Бочки нельзя высушивать, поэтому к моменту их прибытия пиво уже должно быть готово к переливанию в бочки.

Põhjala Pruulikoda попробовала бочки разного вида. Хотя, как правило, пиво сбраживают в бочках из-под шотландского виски или десертных вин, пивоварня Põhjala попробовала для этого и, например, коньячные бочки.

Также опробовали и с помощью обработки бочек добавлять вкусовые нюансы — например, путем обжига изнутри коньячных бочек, что обычно делается с бочками для виски.

Искусство малого производителя, которое испытывает умения пивоваров

Изготовление подвальной серии пива — это сложный и затратный по времени процесс, который требует от пивоваров всех умений. Поэтому выдерживаемыми в бочках сортами пива в Эстонии (да и во всем мире) занимаются малые производители, которые являются фанатами своего дела.