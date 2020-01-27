ФОТО | Рейнсалу пришел на пресс-конференцию в свитере "Деньги свободны" — правительство обсуждает пенсионную реформу

Сегодня в 13:30 на правительственной пресс-конференции обсуждали предстоящее голосование по пенсионной реформе. На встречу с журналистами министр иностранных дел Урмас Рейнсалу (Isamaa) надел свитер с надписью: "Raha on vaba" — "Деньги свободны".
Партия Isamaa активней всех продвигает реформу второй пенсионной ступени. Основные изменения: люди смогут самостоятельно решать, накапливать пенсию во второй ступени пенсионного страхования или нет; накапливать пенсию можно будет не только посредством пенсионных фондов, но и с помощью пенсионного инвестиционного счета; появится право на определенных условиях снять деньги с накопительного счета второй ступени до выхода на пенсию; по достижении пенсионного возраста каждый сможет самостоятельно решать, как использовать накопленные средства.
Парламентская фракция Партии реформ представила 739 поправок к коалиционному законопроекту о реформе второй пенсионной ступени.
”Мы за то, чтобы пенсия по старости росла, а не уменьшалась и, соответственно, мы против разрушения второй ступени пенсионного фонда. Со стороны коалиции не было и нет обсуждения данного вопроса по существу. Именно поэтому считаем необходимым воспрепятствовать всеми возможными средствами принятию законопроекта в его нынешнем виде”, — прокомментировала положение дел заместитель председателя финансовой комиссии Рийгикогу Марис Лаури.
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