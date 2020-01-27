ФОТО | Рейнсалу пришел на пресс-конференцию в свитере "Деньги свободны" — правительство обсуждает пенсионную реформу

Скорее всего, таким образом он делает отсылку на свитшот президента Эстонии Керсти Кальюлайд "Слово свободно", в котором она пришла на заседание Рийгикогу.

Партия Isamaa активней всех продвигает реформу второй пенсионной ступени. Основные изменения: люди смогут самостоятельно решать, накапливать пенсию во второй ступени пенсионного страхования или нет; накапливать пенсию можно будет не только посредством пенсионных фондов, но и с помощью пенсионного инвестиционного счета; появится право на определенных условиях снять деньги с накопительного счета второй ступени до выхода на пенсию; по достижении пенсионного возраста каждый сможет самостоятельно решать, как использовать накопленные средства.

Послание Рейнсалу

Парламентская фракция Партии реформ представила 739 поправок к коалиционному законопроекту о реформе второй пенсионной ступени.