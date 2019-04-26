ФОТО: Разница в цене все растет! В Латвии дизельное топливо на 19 центов дешевле, чем в Эстонии

Как видно на присланной читателем фотографии, вчера вечером на заправке Gotika в Латвии 95-й бензин стоил 1,257 евро за литр и дизельное топливо — 1,177 евро. Для сравнения, в Эстонии вчера вечером цена 95-го составляла 1,407 евро и дизеля — 1,367 евро.

Таким образом, в Латвии цена на бензин на 15 центов и на дизель на 19 центов меньше.

Разница в цене с Латвией обычно не была такой большой. Например, из новости Kasulik за апрель прошлого года видно, что дизельное топливо в Латвии было примерно на 13 центов дешевле.

В ноябре прошлого года разница в цене на дизельное топливо в сравнении двух стран была примерно 10 центов.

В середине апреля на заправке Nestle в Риге дизельное топливо стоило 1,217 евро, в Эстонии в тот же день — 1,389 евро за литр.