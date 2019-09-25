25.09.2019, 14:16

ФОТО: Ратас представил Рийгикогу госбюджет на 2020 год. Какие ожидаются доходы и расходы?

 (3)
дополнено в 16:10
rus.delfi.ee
EST 3
Galerii: 6 pilti
Foto: Ilmar Saabas

Премьер-министр Юри Ратас передал Рийгикогу проект государственного бюджета на 2020 год. Проект уделяет повышенное внимание сферам, которые особенно нуждаются в поддержке и помощи.

Премьер-министр отметил в своем выступлении, что планируемый объем расходов бюджета следующего года составляет около 11,6, а доходов — 11,8 миллиарда евро. Таким образом Эстония продолжает придерживаться консервативной бюджетной политики, которая учитывает состояние экономики и прогнозы на будущее.

”Государственный бюджет — это не вещь в себе. Он должен наилучшим образом служить интересам народа Эстонии и государства”, — отметил премьер-министр. ”Цель бюджетной политики — обеспечение сохранения уверенного экономического роста и уменьшение социального неравенства, поэтому в своем бюджете мы обращаем внимание на сферы, которые особенно нуждаются в поддержке и помощи”.

”Дела у экономики идут хорошо. Пятипроцентный рост в первом квартале нынешнего года и 3,6 процентный рост во втором — это очень хороший результат. Вместе с тем, мы являемся небольшой и открытой экономикой, поэтому на нас влияет то, как идут дела у соседей, — cказал премьер-министр. — В экономике и в жизни в более широком плане наилучшие возможности часто рождаются в процессе преодоления трудностей. Поэтому в следующем году мы должны приложить усилия, чтобы стать более гибкими, умными и эффективными”.

Ратас подчеркнул, как важно обеспечить пожилым людям достойную старость. ”По состоянию на 2017 год в относительной бедности жило 47,5 процента пожилых людей. Повышение базовой части пенсии играет очень важную роль в борьбе с этим. Поэтому я рад, что в апреле средняя пенсия по старости вырастет на 45 евро. Речь идет о самом большом повышении пенсий за последние 12 лет, которое обеспечит пожилым людям в среднем 540 евро в год дополнительно и коснется примерно 330 тысяч человек”, — сказал он.

Правительство, по словам премьер-министра, считает очень важным уделять внимание тем, на чьих плечах держится государство. ”Поэтому мы решили выделить дополнительные средства на увеличение фонда заработной платы учителей, социальных работников, получающих зарплату из госбюджета, работников культуры, а также сферы внутренней безопасности”, — сказал глава правительства.

Ратас подчеркнул, что, помимо прочего, на будущий год на 140 миллионов евро вырастет бюджет Больничной кассы. ”Всего на нужды здравоохранения запланировано около 1,68 миллиарда евро. С точки зрения будущего государства важны также расходы на оборону, которые в следующем году составят около 615 миллионов евро. Финансирование НИОКР вырастет в сравнении с нынешним годом почти на 16 миллионов евро, из которых на поддержку исследований и базовое финансирование науки пойдет 5,3 миллиона”, — сказал Ратас.

Говоря о будущем, премьер-министр отметил, что в следующем году правительство предпримет ревизию государственного бюджета. ”Не для экономии, а для того, чтобы бюджет стал эффективнее, — подчеркнул Ратас. — Это должно дать нам целостную картину функционирования государства и оказываемых им услуг. Также это покажет, всегда ли наши расходы целесообразны и наилучшим образом служат интересам нашего народа и государства”.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: