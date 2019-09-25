ФОТО: Ратас представил Рийгикогу госбюджет на 2020 год. Какие ожидаются доходы и расходы?

Премьер-министр отметил в своем выступлении, что планируемый объем расходов бюджета следующего года составляет около 11,6, а доходов — 11,8 миллиарда евро. Таким образом Эстония продолжает придерживаться консервативной бюджетной политики, которая учитывает состояние экономики и прогнозы на будущее.

”Государственный бюджет — это не вещь в себе. Он должен наилучшим образом служить интересам народа Эстонии и государства”, — отметил премьер-министр. ”Цель бюджетной политики — обеспечение сохранения уверенного экономического роста и уменьшение социального неравенства, поэтому в своем бюджете мы обращаем внимание на сферы, которые особенно нуждаются в поддержке и помощи”.

”Дела у экономики идут хорошо. Пятипроцентный рост в первом квартале нынешнего года и 3,6 процентный рост во втором — это очень хороший результат. Вместе с тем, мы являемся небольшой и открытой экономикой, поэтому на нас влияет то, как идут дела у соседей, — cказал премьер-министр. — В экономике и в жизни в более широком плане наилучшие возможности часто рождаются в процессе преодоления трудностей. Поэтому в следующем году мы должны приложить усилия, чтобы стать более гибкими, умными и эффективными”.

Ратас подчеркнул, как важно обеспечить пожилым людям достойную старость. ”По состоянию на 2017 год в относительной бедности жило 47,5 процента пожилых людей. Повышение базовой части пенсии играет очень важную роль в борьбе с этим. Поэтому я рад, что в апреле средняя пенсия по старости вырастет на 45 евро. Речь идет о самом большом повышении пенсий за последние 12 лет, которое обеспечит пожилым людям в среднем 540 евро в год дополнительно и коснется примерно 330 тысяч человек”, — сказал он.