ФОТО | Ратас на заседании Европейского совета: быстрое достижение соглашения необходимо для быстрого перезапуска экономики ЕС

По словам премьер-министра Ратаса, все страны — члены ЕС на переговорах объединяет одна цель: как можно быстрее достичь наилучшего соглашения по следующему семилетнему бюджету ЕС и программе оживления экономики. ”Я рад, что имеется принципиальная поддержка плану перезапуска. Теперь нужно продолжать работать с деталями, чтобы как можно быстрее достичь результата. Быстрая договоренность нужна для перезапуска экономики”, — сказал премьер-министр Ратас.

”Европейский союз должен экстренно отреагировать на беспрецедентный кризис в объеме, соответствующем масштабу проблем. Благосостояние наших людей зависит от благосостояния Европы. Чтобы наши дела шли хорошо, необходимо, чтобы они шли хорошо и у Европы. Нельзя допустить, чтобы кризис здравоохранения перерос в продолжительный экономический кризис”, — сказал премьер-министр.

По словам Ратаса, инвестиции в оживление экономики должны быть ориентированы в будущее и поддерживать долговременный экономический рост. ”Для нас важно, чтобы инвестиции Европейской комиссии в оживление экономики пошли на развитие инфраструктуры, энергетики и цифровой экономики”, — сказал Ратас. ”Для этого Эстония готова взвесить возможность взять в виде исключения разовый, временный и ограниченный строгими временными рамками кредит для финансирования программы перезапуска через бюджет ЕС”, — добавил премьер-министр.

Говоря о будущем долговременном бюджете ЕС, премьер-министр Ратас отметил, что ценит предложение Европейской комиссии увеличить Фонд соединения Европы с учетом трансграничных инфраструктурных проектов, в том числе Rail Baltic. ”Для Эстонии важно, чтобы эти дополнительные средства можно было использовать при строительстве Rail Baltic с прежней ставкой софинансирования”, — сказал премьер-министр.

Ратас также подчеркнул, говоря о единой сельскохозяйственной политике, необходимость обеспечить сельхозпроизводителям стран Балтии равные условия конкуренции с фермерами из других стран ЕС.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель дали лидерам стран ЕС обзор переговоров о будущих отношениях с Великобританией и состоявшейся в понедельник встречи.