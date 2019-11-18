18.11.2019, 14:16

ФОТО: Ратас может засекретить отчет по делу министра Ярвика? Соцдемы встретились с главой спецкомисси по расследованию казуса


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Taimar Peterkopi kohtumine sotsiaaldemokraatidega Foto: Madis Veltman

Сегодня утром члены фракции Социал-демократической партии встретились с государственным секретарем Таймаром Петеркопом, чтобы узнать, как продвигаются дела у комиссии по расследованию казуса министра сельской жизни Марта Ярвика.

Юри Ратас пытается взять паузу и делегировал оценку дела министра Ярвика чиновникам. Здесь явно прослеживается желание повесить принятие важного решения на шею других”, — отметил лидер соцдемов Индрек Саар.

Саар сказал, что председатель комиссии заверил, что в своей работе они руководствуются совестью и не подвержены политическому влиянию. Саар выразил надежду, что так и будет, но отметил, что общество может не увидеть отчета, поскольку премьер-министр может его засекретить. ”Мы в любом случае будем требовать обнародования”, — добавил Саар.

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