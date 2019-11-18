ФОТО: Ратас может засекретить отчет по делу министра Ярвика? Соцдемы встретились с главой спецкомисси по расследованию казуса

”Юри Ратас пытается взять паузу и делегировал оценку дела министра Ярвика чиновникам. Здесь явно прослеживается желание повесить принятие важного решения на шею других”, — отметил лидер соцдемов Индрек Саар.

Саар сказал, что председатель комиссии заверил, что в своей работе они руководствуются совестью и не подвержены политическому влиянию. Саар выразил надежду, что так и будет, но отметил, что общество может не увидеть отчета, поскольку премьер-министр может его засекретить. ”Мы в любом случае будем требовать обнародования”, — добавил Саар.