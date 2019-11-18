ФОТО: Ратас может засекретить отчет по делу министра Ярвика? Соцдемы встретились с главой спецкомисси по расследованию казуса(1)
Сегодня утром члены фракции Социал-демократической партии встретились с государственным секретарем Таймаром Петеркопом, чтобы узнать, как продвигаются дела у комиссии по расследованию казуса министра сельской жизни Марта Ярвика.
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