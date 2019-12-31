ФОТО: Район Кристийне погрузился в кромешную тьму

”На улице Тедре ни зги не видно. В доме не работает вентиляция, ворота. Ничего не работает”, — сообщил Delfi читатель.

Ведущий специалист центра управления Elektrilevi Марко Раннамаа сказал Delfi, что в 00:50 на подстанции района Эндла вышли из строя два включателя мощности. В результате аварии 1261 клиент в районе Кристийне остались без электричества. К 02:40 в половине домохозяйств электроснабжение было восстановлено. Окончательно неполадки были устранены в 03:25.

Причиной стала неисправность кабеля.