ФОТО: Район Кристийне погрузился в кромешную тьму
В ночь на вторник в столичном районе Кристийне наблюдались перебои с электричеством, которые затронули более 1200 домохозяйств.
В ночь на вторник в столичном районе Кристийне наблюдались перебои с электричеством, которые затронули более 1200 домохозяйств.
”На улице Тедре ни зги не видно. В доме не работает вентиляция, ворота. Ничего не работает”, — сообщил Delfi читатель.
Ведущий специалист центра управления Elektrilevi Марко Раннамаа сказал Delfi, что в 00:50 на подстанции района Эндла вышли из строя два включателя мощности. В результате аварии 1261 клиент в районе Кристийне остались без электричества. К 02:40 в половине домохозяйств электроснабжение было восстановлено. Окончательно неполадки были устранены в 03:25.
Причиной стала неисправность кабеля.
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