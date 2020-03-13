ФОТО | Рабочая группа Мартина Хельме собралась обсуждать государственные меры для смягчения влияния кризиса на предприятия

Сегодня собралась рабочая группа под предводительством министра финансов Мартина Хельме, чтобы разработать меры для смягчения влияния вызванного коронавирусом кризиса на различные сектора и предприятия.
В рабочую группу кроме Хельме входит также министр экономики Таави Аас, представителя Банка Эстонии, госканцелярии и другие.
Коронавирус COVID-19
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
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