ФОТО | Рабочая группа Мартина Хельме собралась обсуждать государственные меры для смягчения влияния кризиса на предприятия

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Helme töörühma kohtumine Foto: Andres Putting

Сегодня собралась рабочая группа под предводительством министра финансов Мартина Хельме, чтобы разработать меры для смягчения влияния вызванного коронавирусом кризиса на различные сектора и предприятия.