13.03.2020, 12:26

ФОТО | Рабочая группа Мартина Хельме собралась обсуждать государственные меры для смягчения влияния кризиса на предприятия


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Helme töörühma kohtumine
Helme töörühma kohtumineFoto: Andres Putting

Сегодня собралась рабочая группа под предводительством министра финансов Мартина Хельме, чтобы разработать меры для смягчения влияния вызванного коронавирусом кризиса на различные сектора и предприятия.

В рабочую группу кроме Хельме входит также министр экономики Таави Аас, представителя Банка Эстонии, госканцелярии и другие.

Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
  • После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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