ФОТО: Продукцию сааремааского производителя электроники можно встретить в банях и общественных туалетах по всей стране

Оборот фирмы в 2018 году составил 17,8 млн евро. Количество работников 170.

Директор Ouman Estonia Эрик Креэберг говорит, что они видят себя прежде всего фирмой по проектировке и производству автоматики зданий. Большая часть продукции продается под другим брендами.

Во многом рост обеспечивается автоматизацией и дигитализацией процессов, когда дополнительных рабочих рук не требуется, но возможно больше производить и наращивать оборот.

Напрямую продукция фирмы в Эстонии не продается. Основным рынком остается Финляндия и Швеция, однако и в местных домах и зданиях общественного пользования ее можно встретить очень часто. ”Через наших клиентов определенная часть нашей продукции возвращается в Эстонию. Например, бани Harvia набирают в Эстонии все большую популярность, и 100% автоматики управления для них сделана на нашем заводе на Сааремаа”, — говорит Креэберг.

Также во многих общественных туалетах установлены смесители Oras, вода из которых начинается идти, когда поднести к ним руки. Инфракрасные датчики для этих смесителей разработаны Ouman.

”В области вентиляции это такие крупные шведские концерны как Swegon ja Systemair”, — добавляет Креэберг.