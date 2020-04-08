ФОТО | Продавцы моторного топлива снизили цены на бензин

Новые цены следующие:

Бензин 95 miles 1,199 €/л;

Дизельное топливо D miles 1,239 €/л;

LPG 0,599 €/л.

В связи с глобальной пандемией цена нефти на мировом рынке, начиная с середины марта, показала значительное снижение. Закупочные цены на моторное топливо также пошли вниз. На цены оказало влияние и снижение спроса.

"Такая же ситуация и в Эстонии: снизившийся спрос на бензин привел к тому, что закупленное в марте по ценам середины марта топливо оставалось на складах и перешло на апрель. Исходя из этого возможность отреагировать на цены мирового рынка появилось только сейчас", - пояснил директор по продажам моторного топлива компании Circle K Раймо Вахтрик, добавив, что и в марте цены тоже снижались.

"Благодаря снижению цен на мировом рынке, мы можем сегодня розничную стоимость бензина снизить на 5 центов. Закупочные цены на дизельное топливо на мировом рынке из-за более высокого спроса не упали в той же степени, как цены на бензин, но если Рийгикогу утвердит предложение правительства снизить акцизы на дизельное топливо до уровня Литвы, то розничная цена на дизельное топливо уже 1 мая понизиться по меньшей мере на 14,5 цента за литр", - сказал Вахтрик.

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