ФОТО | Prisma открыла в Старом городе первый круглосуточный магазин

”По своей площади и ассортименту супермаркет меньше, чем наши гипермаркеты, но в нем можно купить все основные товары первой необходимости. Новинкой станет богатый выбор готовых блюд, а также возможность приобрести свежевыжатый апельсиновый сок. Конечно, здесь есть и продовольственные и потребительские товары — как для туристов, так и для жителей Старого города”, — сказал Килпия. В ассортименте супермаркета широко представлены различные готовые блюда, булочки, бутерброды и салаты, а также спортивное питание, детские товары, товары для домашних питомцев, веганские продукты и продукты, не содержащие лактозу и глютен. ”Наконец-то в Старом городе можно сделать покупки по выгодным ценам. На радость всем почитателям кофе в новом супермаркете Prisma можно будет приобрести самый дешевый в Старом городе кофейный напиток всего за 95 центов”, — добавил Килпия.

Vanalinna Prisma будет работать круглосуточно, подобно магазинам Sikupilli, Mustamäe и Lasnamäe. По словам Килпия, работающие в режиме 24/7 магазины в Таллинне, Тарту и Нарве, показали, что потребность в них есть, клиенты благодарны за такую возможность. ”Наш супермаркет располагается в самом центре Таллинна. Здесь живут, работают и гуляют тысячи людей. Мы хотим, чтобы они смогли оценить наш широкий ассортимент и неизменно выгодные цены, а также то, что покупки у нас можно сделать быстро и с удобством”.

В праздничной церемонии открытия первого супермаркета Prisma приняли участие представители посольства Финляндии, Института Финляндии, Союза предпринимателей торговли, старейшина района Кесклинн Владимир Свет и множество посетителей магазина.

Prisma Peremarket AS действует в Эстонии с 2000 года. В Таллинне, Тарту и Нарве работают девять магазинов Prisma, которые совместно со вспомогательным подразделением обеспечивают работой свыше 800 человек.