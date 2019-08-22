ФОТО | Prisma открыла в Старом городе первый круглосуточный магазин
Торговая сеть Prisma открыла первый круглосуточный магазин в старой части Таллинна, который предлагает самые выгодные в районе цены.
Торговая сеть Prisma открыла первый круглосуточный магазин в старой части Таллинна, который предлагает самые выгодные в районе цены.
Сегодня в Старом городе Таллинна (Айа, 3) Prisma открыла новый магазин — свой первый супермаркет. Это позволит жителям центральной части Таллинна и Старого города делать покупки по выгодным ценам. Супермаркет будет работать круглосуточно. В дополнение к товарам первой необходимости будет предлагаться широкий ассортимент готовых блюд с богатым выбором салатов grab-and-go и соковым баром.
Магазин площадью 800 квадратных метров сможет удовлетворить потребности людей, предпочитающих городской образ жизни. Особое внимание в ассортименте отводится готовым блюдам и полноценному выбору товаров, важно, чтобы покупки можно было делать быстро и удобно. ”Vanalinna Prisma — наш первый магазин в центре города и в то же время первый супермаркет, в который можно заглянуть в любое время суток и быстро сделать основные покупки”, — сказал оперативный директор Prisma Peremarket Теэму Килпия. По его словам, в течение следующего года предприятие планирует открыть в Таллинне и его окрестностях около 10 супермаркетов.
”По своей площади и ассортименту супермаркет меньше, чем наши гипермаркеты, но в нем можно купить все основные товары первой необходимости. Новинкой станет богатый выбор готовых блюд, а также возможность приобрести свежевыжатый апельсиновый сок. Конечно, здесь есть и продовольственные и потребительские товары — как для туристов, так и для жителей Старого города”, — сказал Килпия. В ассортименте супермаркета широко представлены различные готовые блюда, булочки, бутерброды и салаты, а также спортивное питание, детские товары, товары для домашних питомцев, веганские продукты и продукты, не содержащие лактозу и глютен. ”Наконец-то в Старом городе можно сделать покупки по выгодным ценам. На радость всем почитателям кофе в новом супермаркете Prisma можно будет приобрести самый дешевый в Старом городе кофейный напиток всего за 95 центов”, — добавил Килпия.
Vanalinna Prisma будет работать круглосуточно, подобно магазинам Sikupilli, Mustamäe и Lasnamäe. По словам Килпия, работающие в режиме 24/7 магазины в Таллинне, Тарту и Нарве, показали, что потребность в них есть, клиенты благодарны за такую возможность. ”Наш супермаркет располагается в самом центре Таллинна. Здесь живут, работают и гуляют тысячи людей. Мы хотим, чтобы они смогли оценить наш широкий ассортимент и неизменно выгодные цены, а также то, что покупки у нас можно сделать быстро и с удобством”.
В праздничной церемонии открытия первого супермаркета Prisma приняли участие представители посольства Финляндии, Института Финляндии, Союза предпринимателей торговли, старейшина района Кесклинн Владимир Свет и множество посетителей магазина.
Prisma Peremarket AS действует в Эстонии с 2000 года. В Таллинне, Тарту и Нарве работают девять магазинов Prisma, которые совместно со вспомогательным подразделением обеспечивают работой свыше 800 человек.
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