11.12.2019, 15:50
ФОТО | Президенты Кальюлайд и Нийнистё торжественно открыли эстонско-финский газопровод Balticconnector(19)
Сегодня на торжественных церемониях, проходивших одновременно в Палдиски и Хельсинки, открыли эстонско-финский общий газопровод Balticconnector. Газовое сообщение открыли президент Эстонии Керсти Кальюлайд и президент Финляндии Саули Нийнистё.
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