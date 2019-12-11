11.12.2019, 15:50

ФОТО | Президенты Кальюлайд и Нийнистё торжественно открыли эстонско-финский газопровод Balticconnector

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EST 28
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Balticconnectori pidulik avamine Foto: Rauno Volmar

Сегодня на торжественных церемониях, проходивших одновременно в Палдиски и Хельсинки, открыли эстонско-финский общий газопровод Balticconnector. Газовое сообщение открыли президент Эстонии Керсти Кальюлайд и президент Финляндии Саули Нийнистё.

Длина подводной части Balticconnector от Палдиски до финского Инкоо составляет 77 км. Наземная часть занимает 55 км в Эстонии и 21 км в Финляндии.

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