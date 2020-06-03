ФОТО | Президент Кальюлайд поддержала производителей клубники во время кризиса рабочей силы(11)
В среду утром Керсти Кальюлайд посетила хутор Марьямаа, тем самым выразив поддержку производителям клубники, находящимся в разгаре кризиса рабочей силы.
В среду утром Керсти Кальюлайд посетила хутор Марьямаа, тем самым выразив поддержку производителям клубники, находящимся в разгаре кризиса рабочей силы.
Поддержка президента дает земледельцам надежду на быстрое решение проблем с рабочей силой, передает Эстонская сельскохозяйственно-торговая палата.
Земледельцы по-прежнему ждут, чтобы правительство открыло границы Эстонии для иностранных рабочих, в которых так нуждается сельскохозяйственный сектор.
Производители клубники ждут, чтобы иностранных рабочих пустили в страну с 15 июня. На встрече с земледельцами премьер-министр Ратас обещал заняться проблемой.
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