ФОТО | Президент Кальюлайд поддержала производителей клубники во время кризиса рабочей силы

Поддержка президента дает земледельцам надежду на быстрое решение проблем с рабочей силой, передает Эстонская сельскохозяйственно-торговая палата.

Земледельцы по-прежнему ждут, чтобы правительство открыло границы Эстонии для иностранных рабочих, в которых так нуждается сельскохозяйственный сектор.

Производители клубники ждут, чтобы иностранных рабочих пустили в страну с 15 июня. На встрече с земледельцами премьер-министр Ратас обещал заняться проблемой.