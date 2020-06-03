03.06.2020, 16:46

ФОТО | Президент Кальюлайд поддержала производителей клубники во время кризиса рабочей силы

 (11)
EST
President Kersti Kaljulaid külas Marjamaa talus.
President Kersti Kaljulaid külas Marjamaa talus.Foto: Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

В среду утром Керсти Кальюлайд посетила хутор Марьямаа, тем самым выразив поддержку производителям клубники, находящимся в разгаре кризиса рабочей силы.

Поддержка президента дает земледельцам надежду на быстрое решение проблем с рабочей силой, передает Эстонская сельскохозяйственно-торговая палата.

Земледельцы по-прежнему ждут, чтобы правительство открыло границы Эстонии для иностранных рабочих, в которых так нуждается сельскохозяйственный сектор.

Производители клубники ждут, чтобы иностранных рабочих пустили в страну с 15 июня. На встрече с земледельцами премьер-министр Ратас обещал заняться проблемой.

Читайте также: