ФОТО | Premia выпускает мороженое со "Смешариками" для продажи в Азии

По словам председателя правления Premia Tallinna Külmhoone AS Айвара Ауса, на данный момент уже отправлено 100 000 мороженых, т. е. около 7,2 тонн холодного десерта. В начале июля произведут и отправят уже следующую партию, 4 тонны мороженого. В течение этого года Premia планирует отправить в Азию в общей сложности 36 тонн эстонского мороженого.

”Запуск экспорта в Азию — это длившийся для нас уже долгое время процесс, поскольку отправке первой партии и началу производства предшествовал тщательный аудит со стороны заказчика. То, что наше мороженое будет представлено в Азии как товары premium, является настоящим признанием качества нашего производства и сырья”, — говорит Аус.

На фабрике по производству мороженого Premia в Таллинне производят два сорта мороженого на экспорт в Гонконг, Сингапур и Тайвань — мороженое на палочке с кокосовой начинкой в шоколадной глазури и мороженое-вертушка со вкусом дыни, арбуза и ананаса, которые продаются в Эстонии под товарным знаком Väike Tom. Для любителей мороженого в Азии эта продукция будет упакована в обертку с указанием бренда Lakto Diamond.

Мороженое будут продавать в одной из крупнейших в Гонконге сети продуктовых магазинов Yata Supermarket, в Сингапуре мороженое появится на прилавках Cold Storage Supermarket, тайванцы найдут мороженое в магазинах PX Mart. Мороженое будет укомплектовано в мультиупаковках по шесть штук, цена которых варьируется от 6 до 12 евро.

”Завоевание рынка мороженого в Азии мы предприняли вместе с Food Union и рижским заводом по производству мороженого. Если мы будем отправлять в Гонконг, Сингапур и Тайвань два сорта мороженого, то из Риги будет отправляться 6–7 разных сортов, в общей сложности это около 400 тонн мороженого”, — объясняет Аус.

По словам Ауса, из всей продукции таллиннской фабрики мороженого Premia на экспорт будет уходить треть. Помимо трех стран Азии произведенное в Эстонии мороженое едят также в Литве, Латвии, Финляндии и Дании. ”Если местный рынок мороженого во время кризиса немного сократился, и дома в Эстонии люди были не так падки до мороженого, то экспорт по-прежнему был стабильным. В ближайшие годы мы будем стремиться к тому, чтобы и в других странах мира можно было бы наслаждаться эстонским мороженым”, — намекает Аус.