ФОТО | Председатель комиссии по сельской жизни после встречи с M.V. Wool: у нас много проблем в общении и сотрудничестве

"В сотрудничестве, несомненно, есть упущения. Попытаемся теперь с работниками VTA и министерства обсудить, как этого в будущем избежать", — сказал Тамм и добавил, что государственные учреждения должны быть партнерами для предпринимателей.

На продолжавшейся два часа встрече комиссии по сельской жизни и представителей M.V. Wool в центре внимания была продукция рыбного завода и обеспечение пищевой безопасности. "Проблем много в общении и сотрудничестве. Обнаружилось, что проблема также в различных аккредитованных лабораториях. Что лаборатории дают разные результаты, что не должно быть возможным. Довольно много вопросов возникло, и мы попытаемся найти для них решения", — сказал Тамм.

По словам председателя комиссии, скандал с листерией влияет на доверие к еде как в Эстонии, так и за границей. "Должно быть очень деликатным, какие сообщения мы выдаем. У этого есть свое последующее влияние". — подчеркнул он и добавил, что M.V. Wool прикладывает усилия для поиска решения проблемы.