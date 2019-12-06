ФОТО | Предприятия ветряной энергетики сплотились, чтобы противостоять преградам развитию ветропарков

Как утверждается в пресс-релизе, препятствия развитию ветропарков со стороны разных департаментов начались с 2014 года и серьезный удар по застройщикам был сделан принятием постановления в апреле 2016 года, согласно которому вступила в силу нулевая толерантность в отношении любого строения, которое возводится, расширяется или перестраивается, если это уменьшает работоспособность радаров.

По словам представителя морского ветропарка Неугрунд, присяжного адвоката Олави-Юри Луйка, имеется множество примеров того, как представители департаментов вставляют палки в колеса застройщикам ветряных парков. ”Морской ветропарк Неугрунд был запланирован на одном из наиболее ветреных мест на территории республики в Западной Эстонии. В 2011 году застройщик провел затратное исследование влияния на окружающую среду, зная, что государство исходит из данных исследования”, — сказал Луйк. ”Оценка влияния на окружающую среду дала зеленый свет строительству ветропарка с условием, что будут использованы методы, снижающее это влияние. В 2014 году Министерство обороны инициировало создание на побережье Перакюла стрелкового полигона и этому району присвоили статус природоохранного — так на девятилетней работе застройщика поставили крест”, — рассказывает Луйк.