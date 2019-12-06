06.12.2019, 19:01

ФОТО | Предприятия ветряной энергетики сплотились, чтобы противостоять преградам развитию ветропарков

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Eesti tuuleparkide arendajate ühine pressikonverents Foto: Rauno Volmar

Эстонские предприятия ветряной энергетики сплотились и выступили вместе против препятствования развитию ветряных парков, приведя на совместной пресс-конференции примеры того, как государство ставит палки в колеса развитию ветропарков.

Как утверждается в пресс-релизе, препятствия развитию ветропарков со стороны разных департаментов начались с 2014 года и серьезный удар по застройщикам был сделан принятием постановления в апреле 2016 года, согласно которому вступила в силу нулевая толерантность в отношении любого строения, которое возводится, расширяется или перестраивается, если это уменьшает работоспособность радаров.

По словам представителя морского ветропарка Неугрунд, присяжного адвоката Олави-Юри Луйка, имеется множество примеров того, как представители департаментов вставляют палки в колеса застройщикам ветряных парков. ”Морской ветропарк Неугрунд был запланирован на одном из наиболее ветреных мест на территории республики в Западной Эстонии. В 2011 году застройщик провел затратное исследование влияния на окружающую среду, зная, что государство исходит из данных исследования”, — сказал Луйк. ”Оценка влияния на окружающую среду дала зеленый свет строительству ветропарка с условием, что будут использованы методы, снижающее это влияние. В 2014 году Министерство обороны инициировало создание на побережье Перакюла стрелкового полигона и этому району присвоили статус природоохранного — так на девятилетней работе застройщика поставили крест”, — рассказывает Луйк.

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По словам Луйка, застройщик ветропарка Неугрунд даже предлагал Министерству обороны за свой счет приобрести новый радар, но это посчитали коррупцией. ”В то же время Министерство обороны всячески готово принять радары от Eesti Energia. С застройщиками ветропарков нужно общаться на равных правах”, — отметил Луйк.

Как отмечает Луйк, министр финансов Мартин Хельме — это первый представитель государства, кто выслушал частный бизнес и собрал круглый стол. ”Впервые за 9 лет мы смогли обсудить вопросы развития ветропарка с представителями департаментов. Единственным противником развития ветропарка было Министерство обороны”, — признал Луйк. Neugrund OÜ желало возвести на площади примерно в 12 кв. км в общей сложности 38 ветряков мощностью 5 мегаватт. Оценочная стоимость проекта — 250-500 млн евро.

По словам застройщика ветропарков Варья и Пяйте-Вайвина Харри Раудвере, центральные власти своевольно относятся к предпринимателям, занимающимся развитием ветропарков в Ида-Вирумаа. ”Провозглашают громкие лозунги, призывают инвестировать в Ида-Вирумаа. Но если предприниматель приходит и делает инвестиции, получает необходимые согласования, то его просто заметают под ковер”, — говорит Раудвере, который 15 лет занимается развитием и запуском ветропарков. ”Противостояние государства и изменение законодательства не позволяют до сих пор довести работы до конца. Решения суда предприниматель должен ждать 4-5 лет, чтобы добиться решения первой инстанции”, — замечает Раудвере.

Номинальная мощность ветропарка Варья планируется на уровне 150 МВт и парка Пяйте-Вайвина — 75 МВт.

Представитель AS Vaivara Wind, застройщик ветропарка Аувере Антс Пильвинг убежден, что один радар для части Вирумаа — это частичное решение. ”Застройщики ветропарков сейчас все в одной лодке и ожидают от государства полной картины. Если уж инвестировать в радары, то ко всем застройщикам нужно относится равно, а не придумывать решение только для трех ветропарков”, — поясняет Пильвинг. ”Хотя цена одного радара может показаться большой, но глядя в более широкой перспективе, это оправдано с точки зрения инвестиций в ветропарки и получения в последующем экономической ценности от них”, — добавляет Пильвинг. Vaivara Wind занимается в Ида-Вирумаа развитием ветропарка Аувере, специальной планировке которого, начавшейся в 2016 году, препятствует позиция Министерства обороны, согласно которой работа ветропарка помешает радарам. Мощность ветропарка Аувере планируется на уровне 300-500 МВт.

По словам застройщика ветропарка Айду Олега Сынаялга, в Эстонии очень большой потенциал для развития ветряной энергетики и государство, по примеру Дании могло бы поддержать развитие местной промышленности ветряков. ”Дания — крупнейший производитель ветряков, и государство ценит промышленность. Цена энергии связана с тем, как много компонентов ветряков производится на месте. У Eleon есть инновационная технология, которую мы развиваем с 2007 года, и Айдуский ветряной парк должен был бы стать образцовым парком, если бы чиновники не относились к предпринимателям как к алчным коммерсантам, деятельности которых нужно препятствовать на каждом шагу”, — замечает Сынаялг.

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