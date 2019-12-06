ФОТО | Предприятия ветряной энергетики сплотились, чтобы противостоять преградам развитию ветропарков

Представитель AS Vaivara Wind, застройщик ветропарка Аувере Антс Пильвинг убежден, что один радар для части Вирумаа — это частичное решение. ”Застройщики ветропарков сейчас все в одной лодке и ожидают от государства полной картины. Если уж инвестировать в радары, то ко всем застройщикам нужно относится равно, а не придумывать решение только для трех ветропарков”, — поясняет Пильвинг. ”Хотя цена одного радара может показаться большой, но глядя в более широкой перспективе, это оправдано с точки зрения инвестиций в ветропарки и получения в последующем экономической ценности от них”, — добавляет Пильвинг. Vaivara Wind занимается в Ида-Вирумаа развитием ветропарка Аувере, специальной планировке которого, начавшейся в 2016 году, препятствует позиция Министерства обороны, согласно которой работа ветропарка помешает радарам. Мощность ветропарка Аувере планируется на уровне 300-500 МВт.
По словам застройщика ветропарка Айду Олега Сынаялга, в Эстонии очень большой потенциал для развития ветряной энергетики и государство, по примеру Дании могло бы поддержать развитие местной промышленности ветряков. ”Дания — крупнейший производитель ветряков, и государство ценит промышленность. Цена энергии связана с тем, как много компонентов ветряков производится на месте. У Eleon есть инновационная технология, которую мы развиваем с 2007 года, и Айдуский ветряной парк должен был бы стать образцовым парком, если бы чиновники не относились к предпринимателям как к алчным коммерсантам, деятельности которых нужно препятствовать на каждом шагу”, — замечает Сынаялг.
Что Рудковская рассказала о кровавом доценте из Петербурга
Российский миллиардер погиб в Лондоне после ДТП
Минчанин в маске пытался ограбить родного брата
Мать наказала 2-летнему сыну присматривать за братом-младенцем