ФОТО | Предприниматели Старого города собрались на первое "кризисное заседание"

Член правления союза Майт Талу сообщил, что многие хотели участвовать дистанционно, просили организовать в следующий раз интернет-трансляцию.

Часть бизнесменов, арендующих площади у частных лиц, были удивлены, что Таллинн в части городской недвижимости сделал для арендаторов скидки.

"Им объяснили, что город не платил деньгами, а уменьшил свои доходы. За финансовой поддержкой планируем обратиться к правительству", — сказал Талу.

Говорили на собрании и о помощи со стороны города, особенно в части парковки, которая является для предпринимателей в Старом городе очень большой проблемой.

Речь зашла и о кампаниях, которые планируют бизнесмены вместе с городом. На рождественский период намечено несколько различных проектов с тем, чтобы привлечь людей в Старый город.

Вице-мэр Айвар Рийсалу тоже должен был присутствовать на собрании, но за 15 минут до начала сообщил, что градоначальник запретил участвовать в собраниях за пределами помещений горуправы. "Направим туда резюме", — сказал Талу.

Подробнее о проблемах столичных предпринимателей, работающих в Старом городе, читайте здесь.