16.03.2020, 15:13

ФОТО | Правительство заговорило об ограничениях на продажу алкоголя. Люди ринулись в магазины скупать спиртное

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ФОТО | Правительство заговорило об ограничениях на продажу алкоголя. Люди ринулись в магазины скупать спиртное
Foto: Andres Putting

Министр социальных дел Танель Кийк признал, что правительство обсуждает введение ограничений на продажу алкоголя в связи с пандемией коронавируса. Хотя никакого решения пока не принято, люди уже направились в магазины, чтобы приобрести алкогольные напитки.

Как передавал RusERR, по словам Кийка, ограничения обсуждаются как с точки зрения внутренней безопасности, так и здравоохранения, однако ни одного решения пока не принято.

Он также не сообщил какие конкретно ограничительные меры обсуждаются, сказав лишь, что одна из идей касалась ограничения по времени продажи алкоголя в барах.

По его словам, в субботу в правительстве состоялось краткое обсуждение этого вопроса, и было высказано предложение, что тему можно было бы дополнительно обсудить в правительственной комиссии по борьбе с коронавирусом.

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Позднее RusERR сообщил, что по словам министра иностранных дел Урмас Рейнсалу, введение ограничений на продажу алкоголя обосновано в случае массовых беспорядков и агрессивного поведения людей, чтобы не создавать благоприятных условий для насилия.

Он отметил, что в данный момент преступность в Эстонии скорее снижается и отсутствуют признаки беспорядков, которые могли бы стать причиной для такого ограничения: "У каждой меры должно быть рациональное обоснование".

Хотя речь шла всего лишь о предложении, сообщение погнало людей в магазины. В алкогольном магазине торгового центра Arsenal длинные очереди, в Muuga Maxima в руках у выходящих из магазина людей можно было заметить упаковки по шесть банок и бутылки водки.


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