ФОТО | Правительство заговорило об ограничениях на продажу алкоголя. Люди ринулись в магазины скупать спиртное

Как передавал RusERR, по словам Кийка, ограничения обсуждаются как с точки зрения внутренней безопасности, так и здравоохранения, однако ни одного решения пока не принято.

Он также не сообщил какие конкретно ограничительные меры обсуждаются, сказав лишь, что одна из идей касалась ограничения по времени продажи алкоголя в барах.

По его словам, в субботу в правительстве состоялось краткое обсуждение этого вопроса, и было высказано предложение, что тему можно было бы дополнительно обсудить в правительственной комиссии по борьбе с коронавирусом.

Позднее RusERR сообщил, что по словам министра иностранных дел Урмас Рейнсалу, введение ограничений на продажу алкоголя обосновано в случае массовых беспорядков и агрессивного поведения людей, чтобы не создавать благоприятных условий для насилия.

Он отметил, что в данный момент преступность в Эстонии скорее снижается и отсутствуют признаки беспорядков, которые могли бы стать причиной для такого ограничения: "У каждой меры должно быть рациональное обоснование".