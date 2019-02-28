ФОТО: Правительство встретилось с представителями занимающихся ветроэнергетикой организаций

По словам премьер-министра Юри Ратаса, для достижения цели 2030 года необходимо инвестировать в различные источники возобновляемой энергии. ”Без сомнения, очень важную роль в этом играет ветроэнергетика. Для достижения поставленной цели государство и предприятия должны конструктивно сотрудничать в области новых инвестиций в ветроэнергетику”, — сказал премьер-министр.

Ратас добавил, что при развитии ветроэнергетики необходимо обеспечить баланс интересов различных сторон — населения, предприятий, местных самоуправлений, государственной обороны и так далее. ”Для конечного потребителя самым важным являются разумная цена на энергию и чистая природа, но не менее важны также безопасность государства, уменьшение негативного влияния на окружающую среду и ряд других аспектов. На стол к следующему правительству лягут вопросы, по которым придется принимать сложные, но важные решения. Такие решения, который действительно будут работать, могут родиться только в сотрудничестве всех сторон, в основе которого лежит желание выполнить поставленные в области возобновляемой энергии цели”, — отметил премьер-министр.