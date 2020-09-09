ФОТО | Правительство приступило к обсуждению бюджета в Сагади

Этой осенью одновременно составляется как государственный бюджет на следующий год, так и бюджетная стратегия на следующие четыре года. Целью бюджетной стратегии является планировать деятельность и средства в более продолжительной перспективе, учитывая приоритеты правительства, прогнозы и мировые тенденции. В государственном бюджете отражены конкретные расходы и доходы следующего года.

Государственный бюджет и государственная бюджетная стратегия должны быть готовы не позднее конца сентября.

Переговоры по бюджету проходят на мызе Сагади.