ФОТО | Правительство приступило к обсуждению бюджета в Сагади

Правительство и представители коалиционных партий собрались на двухдневный семинар в Сагади, чтобы продолжить обсуждение государственного бюджета на следующий год и государственной бюджетной стратегии (RES) на 2021–2024 год.
Этой осенью одновременно составляется как государственный бюджет на следующий год, так и бюджетная стратегия на следующие четыре года. Целью бюджетной стратегии является планировать деятельность и средства в более продолжительной перспективе, учитывая приоритеты правительства, прогнозы и мировые тенденции. В государственном бюджете отражены конкретные расходы и доходы следующего года.
Государственный бюджет и государственная бюджетная стратегия должны быть готовы не позднее конца сентября.
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