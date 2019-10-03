ФОТО | Потерявшие миллионы в Румынии клиенты требуют от руководителя Swedbank ответа: где наши деньги, Геран?

Надпись на автомобиле гласит: "Уважаемый Геран, где Swedbank потерял деньги эстонских инвесторов?"

Напомним, что 200 уважаемых клиентов Swedbank инвестировали в 2007 году в сельскохозяйственные участки земли в Румынии 8,7 млн евро. Позже выяснилось, что ее действительная стоимость в десятки раз меньше.

Swedbank брать на себя ответственность за эту сделку не хочет. Банкротный процесс над фирмой, купившей землю, идет уже несколько лет.

Представляющий интересы инвесторов Каупо Нылвак говорит, что Swedbank уже давно пора признать свои ошибки.

"С радостью вижу, что Swedbank уже открыто признал свои недостатки в вопросах отмывания денег и скромно согласился, что эти ошибки были системными. Прекрасно. Но уважаемый Swedbank, разве не были вы небрежными не только в вопросах отмывания денег, но и также в размещении денег своих 80 инвесторов? Не тот ли сейчас момент, когда надо признать, что вы не выполнили своих обязательств? Загладить свои ошибки и идти дальше, корректно выполняя установленные для банка требования? Насколько я знаю, обманутые инвесторы неоднократно просили вас сесть за стол переговоров, чтобы найти какое-то решение и внести ясность в случившееся. Вместо этого вы судитесь со своими клиентами и отказываетесь от поиска решений. Господин Геран Перссон, если вы сочли необходимым на международном уровне признать ошибки в вопросах отмывания денег, то теперь было бы хорошо признать и свои ошибки в обращении с деньгами эстонских инвесторов".