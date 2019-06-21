21.06.2019, 18:40

ФОТО: Попавшийся на вождении в пьяном виде и избежавший штрафа Роозилехт владеет недвижимостью на 800 000 евро


rus.delfi.ee
EST
ФОТО: Попавшийся на вождении в пьяном виде и избежавший штрафа Роозилехт владеет недвижимостью на 800 000 евро
Ekspress Meedia

Задержанный за управление автомобилем в нетрезвом виде известный диджей и радиоведущий Аллан Роозилехт сказал на суде, что его доход за пять месяцев этого года составил 7000 евро. При этом, пишет Kroonika, он владеет недвижимостью на общую сумму около 800 000 евро.

Роозилехту назначили 4 месяца лишения свободы условно с полуторалетним исправительным сроком. В случае нарушения закона в этот период условное наказание будет приведено в исполнение. Суд решил оставить ему водительские права. Он должен будет покрыть судебные расходы в размере 405 евро.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также:
Читайте также: