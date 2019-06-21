21.06.2019, 18:40
ФОТО: Попавшийся на вождении в пьяном виде и избежавший штрафа Роозилехт владеет недвижимостью на 800 000 евро(4)
Задержанный за управление автомобилем в нетрезвом виде известный диджей и радиоведущий Аллан Роозилехт сказал на суде, что его доход за пять месяцев этого года составил 7000 евро. При этом, пишет Kroonika, он владеет недвижимостью на общую сумму около 800 000 евро.
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