ФОТО: Полный улет! Через 15 лет Таллиннский аэропорт будет не узнать

Такая потребность обоснована постоянным ростом числа пассажиров. Нынешний терминал рассчитан на 2,6 миллиона пассажиров, однако, уже в прошлом году этот показатель составлял 3 миллиона.

К 2035 году хотят вокруг аэропорта выстроить и т.н. аэропортовый городок — 150 000 кв.м. площадей, в основном для бизнеса, обслуживания и проживания.

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